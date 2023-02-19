台南旱象未解，台南市水情預計3月起將從黃燈轉橙燈，作為滯洪池的南科LM區蓮潭近日全部乾涸成為草原，潭底死魚飄腥臭，附近居民反彈，台南市工務局預計下周派工前往捕撈。

善化區蓮潭里拜南科所賜，居民平均年所得168萬元，號稱是全台南市最有錢的一里，附近建商常以「湖畔第一排」來形容蓮潭美景，推動建案，不過當地其實是個滯洪池，每到旱季就會逐漸乾枯。

最近南部旱象未解，滯洪池內的水逐漸退去，蓮潭又變成一片大草原，乾涸情形較往年提早1個多月，湖畔第一排變草原第一排，原本潭底的魚群全數死亡，日夜飄出惡臭，反而令附近居民反彈，透過管道反應台南市政府。

台南市工務局公園管理科表示已獲知居民投訴，下周將派工前往撈魚清理。

台南市水情持續惡化，曾文與烏山頭水庫19日合計水量1.5億噸，蓄水率26.76％，南化水庫水量已剩4769萬噸，蓄水率53.4％，南水局表示，曾文與烏山頭水庫還需北供嘉義，南化水庫已所剩不多。

嘉南灌區連續2年一期稻作休耕，水利署預計3月起將減壓供水的黃燈，改為全台唯一減量供水的橙燈城市，嘉義縣市水情則由綠燈改為全台惟一的黃燈縣市，高雄市則轉為水情提醒的綠燈。

台南市水利局表示，已啟動抗旱水井等多項節水措施，目前所剩水量將撐到5月梅雨季，盼天降甘霖，解除旱象。