受極端氣候影響，全球降雨型態愈趨極端，台灣南部地區主要依賴颱風降雨，根據中央氣象局紀錄，台灣已1272天無颱風登陸，且南部地區距離前一場大於200毫米的大雨也已經558天。專家表示，水資源的使用急須轉型，其中開源和節流起到關鍵作用，例如透過水費調漲以量制價，但必須「有人敢做」。

經濟部日前表示，由於南部降雨持續不佳，水情相對嚴峻，中央氣象局預報未來1季降雨偏少機率高，為因應未來春雨不至及梅雨晚到的可能性，經濟部自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈及台南地區調整為減量供水橙燈，逐步加大節水力道，並推動2023年穩定南部供水抗旱計畫增加每日13.6萬噸水源，進一步強化南部供水韌性，穩定南部地區民生產業用水。

台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興表示，經濟部根據不同的水情狀況會有不同作為，減壓供水降低供水量是影響民生和工業用水最小的其中一種做法，但目前看來，中南部未來降雨情況仍不太理想，降雨偏多信號還不明朗。

賈新興分析，現階段必須拉長整個水資源的供應，應該要能撐到梅雨季來到，畢竟今年春季水情條件不好，但若梅雨季也不活躍，那就要等颱風季了。雖然台灣降雨量算多，但是山高水急的特殊地理特性，如何想辦法把水留下來儼然成為台灣的水資源宿命。

賈新興說，在氣候型態的改變下，目前漏水率已有改善，不過水費調漲才是關鍵問題，先前沒人敢動水價，現在通膨物價上漲下更是沒人不願去做，但以價制量下，開源節流、水資源轉型的做法自然就會出現，否則老問題不處理只會越來越嚴重。