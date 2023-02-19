馬路上撿到真鑽！？高雄市鳳山區呂姓民眾18日行經第二市場旁馬路，發現地上一顆0.5克拉的鑽石閃閃發光，拾獲後19日已送交鳳崗派出所。警方表示，已依規定受理，呼籲失主出面認領，也提醒民眾拾獲遺失物應送至派出所、以免觸法。

「為什麼我都撿不到！」呂男在臉書社團「鳳山人大小事」發文表示，三天前走路經過鳳山第二市場時、一度看到地上有小物件閃閃發光，一開始還以為是玻璃不以為意，多天後，每次經過該處都發現它躺在原地、閃閃發光。

好奇之下，呂男靠近仔細一瞧，不得了，竟然是顆幾何外型切割的真鑽。事後他驚訝地在社團發文寫道「走路都能撿到鑽石」，網友群情激動，誇他眼力太好，也有人質疑只是普通的吊飾燈鑲鑽。

真鑽的價格牽扯到切工、淨度、顏色及證書，0.5克拉大小的鑽石市價約落在1萬5000元至2萬5000元之間。不過呂男強調，自己以前買過人工鑽石，有經驗，能分辨鑽石真假，這顆應該是真鑽。

警方受理時，一度質疑真偽，還拿在手上把玩許久，最後仍依規定受理。警方呼籲失主出面認領，也提醒民眾如有貴重物品應妥善保管，如有拾獲遺失物應送至派出所，以免觸法。