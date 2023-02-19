7-11集結超過10款地瓜商品並開發新品，指定品項可享任選第2件7折優惠，「金沙起司地瓜燒」55元。（7-11提供）

蕃薯又稱地瓜，是富含豐富營養且便宜的超級食物，每年2月22日為「世界地瓜日」，超商觀察每當體感溫度驟降，現烤蕃薯業績可較平時提升1至2成，特別是辦公商圈、交通轉運、醫院周邊門市，單店一天最高可賣出破千條，堪稱是熱食區「金條」，恰逢產季與節日，業者順勢推各式蕃薯糖餅拓展客群，有望再推升1成買氣。

蕃薯熱量約為米飯33％，低GI、可穩定血糖且有高飽足感特色受到體態控管者、上班族喜愛。全家2007年率先推「夯番薯」掀起旋風，與台南「瓜瓜園」打造契作產銷一條龍模式，選用在地台農57號品種，創下年銷2200萬條紀錄，帶來近7億黃金商機。現又推「夯甜薯麵包」，內餡色澤金黃、口感綿密，於近600間SO HOT炎選－現烤點心店舖限定販售，22日至3月7日嘗鮮享9折，同時間蜜糖薯條等享買一送一。

OKmart「燒番薯」紅皮紅肉，口感綿密不膩，是上班族、健身族喜愛的品項；另獨家販售「太珍香小農地瓜片」69元。（OKmart提供）

萊爾富支持在地農作販售台農57號地瓜，熱騰騰美味適合作下午茶點心暖胃。（萊爾富提供）

OKmart「燒番薯」選用台農57號黃番薯及台農66號紅番薯，清洗後烤到金黃香甜，口感鬆軟不膩散發自然甘甜；另獨家推「太珍香小農地瓜片」，使用小農產地瓜切片，口感微甜酥脆相當開胃，即日起至3月8日，部分商品第2件7折。萊爾富同樣支持在地農作，販售台農57號地瓜搶攻點心商機，曾被網友稱讚口感甜蜜，「像在吃拔絲地瓜。」3月7日前會員於門市單筆消費滿百元，並完成登錄可參加抽獎，有機會獲得雄獅1萬元旅遊金或市價1萬元的露營車行程套組。

7-11「現蒸地瓜」採台農57號黃皮地瓜，現導入超過4500間門市，而每年期間限定商品「栗香地瓜」，因鬆軟香甜帶有栗子香氣擄獲一票擁戴者，今年將擴大至北部地區300間門市推出；另延伸推新品「金沙起司地瓜燒」，以金沙鹹蛋黃拌餡，地瓜和馬鈴薯鋪上摩佐起司等，微波加熱後鹹香牽絲，22至3月21日指定地瓜品項第2件7折。