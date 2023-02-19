台中市長盧秀燕 （右3）19日至烏日清新溫泉飯店，出席中部上市櫃公司菁英聯誼會第 28、29 屆會長交接典禮。（潘虹恩攝）

盧秀燕表示，廖紫岑是女性之光，除了專注自己的事業，在公益服務上也不落人後，相信以她的熱情、能力、經驗，能將中菁會發揚光大。（潘虹恩攝）

中部上市櫃公司菁英聯誼會19日於台中烏日區清新溫泉飯店舉辦第 28、29 屆會長交接典禮，副總統賴清德及中部地區4位縣市首長都到場共襄盛舉；第 29 屆中菁會會長由台灣數位光訊科技集團（台數科）董事長廖紫岑接下，她表示，將發揮中菁會影響力，帶領企業加強落實ESG。

中菁會創立於1995年，是全台第1個以上市櫃公司董事長、總經理為會員成立的聯誼會，目前有逾70名會員廠商。今日會長交接典禮包括賴清德、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善以及台灣上市櫃公司各企業聯誼會都到場參與。

廖紫岑表示，她將「GOGO中菁向前行！」列為今年的主訴求，除增加企業上的財報數字外，也要對台灣社會提供更多面向的回饋與關照。她提出，未來要擔任「政策的溝通者」，成為政府與企業的良好溝通平台；推動「共好的知識庫」企業在面臨數位轉型、全球浪潮等問題時，能以互助取代競爭；成為「ESG的實踐者」，讓它不是寫在文件的報告數字，而是落實在生活中的目標。

賴清德說，第28屆會長顏德新在疫情期間接任相當辛苦，但中菁會業務仍然持續推動成長，中菁會有逾70個會員、營業總額達數兆元，在中部屹立不搖；目前政府最關切如何在2050年淨零轉型過程中，帶領台灣社會同步達到2050淨零轉型，因此每個公司ESG的落實是關鍵，新接任會長廖紫岑把國家重大政策放入重要目標中，令人佩服，未來政府會與各企業一同努力。

盧秀燕表示，顏德新擔任會長期間適逢疫情，可說是歷屆最辛苦，但他仍領導大家度過難關，做的有聲有色。而將接任的廖紫岑是女性之光，除了專注自己的事業，在公益服務上也不落人後，相信以她的熱情、能力、經驗，能將中菁會發揚光大，市府也會追隨大家、支持大家。