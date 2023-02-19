台東縣立體育場館優化工程完工啟用，台東第2屆品學盃校際籃球對抗賽在體育館熱鬧開打。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣立體育場館優化工程完工啟用，台東第2屆品學盃校際籃球對抗賽在體育館熱鬧開打。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣立體育場館優化工程完工啟用，台東第2屆品學盃校際籃球對抗賽在體育館熱鬧開打。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣立體育場館優化工程完工啟用，台東第2屆品學盃校際籃球對抗賽在體育館熱鬧開打。縣長饒慶鈴指出，期待未來縣民能多利用整修後的運動場館，增進自身健康，縣府持續辦理品學盃，除提升籃球實力，也注重孩子的基本學力及落實品格教育。

饒慶鈴表示，感謝體育署補助台東縣25項及校園運動設施修繕費用，為提供縣民更安全友善的運動環境，縣府爭取並投入共約7800萬元經費，修繕縣內既有體育場館，現已完成台東縣立體育館及體育場、東海運動公園、縣立溜冰場及豐田簡易球場的整修，打造台東友善運動環境。

秉持「品格第一，學科第二」的原則，台東縣政府辦理第2屆「品學盃」校際籃球對抗賽，讓學生瞭解體育非純粹的競技，更應注重自律精神及學習動力，希望孩子不只是體育表現優秀，也要品格優先、學業兼顧，才能成就更好的自己。

體育館整修重點包含將室內場地更換成北美楓木專業運動地板，並裝設全新的音響系統，相信搭配DJ音效後，能讓大家觀賽時更有沉浸感；另設置肌力教室，備有針對銀髮樂活族群適用的緩和式油壓健身器材，未來將以團體開課的方式讓長輩增加肌力；而外牆重新施作仿石漆，配上夜間燈光後，讓民眾夜間休息環境更佳。

教育處表示，辦理品學盃校際籃球對抗賽，目的是希望藉由體育競賽，成為學生們在陶冶品德及學業修習上的助力，在去年各校皆看見選手們不只在球技上精進，在行為表現上更有顯著的成長，因此參賽隊伍由8隊增加到11隊，為了讓比賽更有可看性，依各隊戰績分成3組，讓實力相當的隊伍互相對戰，更能增進選手們良性的競爭，砥礪彼此，並配合體育館整修完工，將開幕賽訂在體育場舉行，讓球員優先體驗國際規格的比賽場地。