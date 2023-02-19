福壽山農場2月初春最美的千櫻園，令人流連忘返。(福壽山農場提供)

福壽山農場2月千櫻園，為天下有情人帶來好姻緣。(福壽山農場提供)

全台最高櫻花樹下茶會品茗將於25日登場，今年台中市和平區公所協同福壽山農場推出「櫻為幸福‧封茶藏富」品茗茶會。和平區公所指出，將邀請通過梨山茶產地認證標章的茶農與民眾一同坐在櫻花樹下，一邊享受優質梨山茶、一邊享受櫻吹雪，度過幸福 228 連假。

和平區公所說，經過經濟部智慧財產局於2016年7月1日獲准註冊「梨山茶產地認證標章」使用權利。每年都有許多茶農向區公所登記「梨山茶產地認證標章」為民眾做第一線把關，避免混茶或非梨山茶產區掛名梨山茶的情形。

和平區公所表示，2022年冬茶獲准產地認證標章共有12家，包含茗博茶業、石家莊茶園、梨山朝成茶業、遊香茶園、福壽順韻茶葉、德玉茶園、四季興茶園、古邁茶園、五福茶園、岱佳陸茶業，歡迎民眾踴躍購買，買的安心，喝的放心。

區長吳萬福說，今年活動主題圍繞祝福與幸福，在櫻花紛飛的午刻時光，特別規畫2個祝福主題「封茶藏富」、「品茗茶會」，讓來到梨山的朋友不只是賞櫻、賞景，更能與梨山茶產生共鳴，顛覆大家對於茶的印象與觀念，帶給民眾更多元的梨山高山茶會體驗。

吳萬福表示，「封茶藏富」與民眾向嶄新的 2023 年共同寫下對未來的期許或祝福，封存2兩梨山茶，等待開封時機成熟，與三五好友或親人共同品嚐幸福的茶湯；「品茗茶會」主題圍繞「愛情」、「幸福」、「安康」、「平安」、「福慧」、「開運」，讓坐在櫻花樹下品茗的民眾，感受到滿滿祝福。

主辦單位強調，活動統一採網路報名，完成報名者皆可免費入園，趕快上網報名給自己和親朋好友安排不一樣的幸福之旅。「櫻為幸福‧封茶藏富」品茗茶會相關活動，詳情請洽04- 23728865活動小組，和平區公所歡迎民眾前往參加活動。