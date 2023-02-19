美國記憶體大廠美光（Micron）全球大裁員，一名男網友表示，曾在台積電產線部門工作1年，發現學不到任何技能就離職，他說認識的前輩在美光產線部門5年，本預計今年要結婚，因為無預警被裁員，搞得婚事延後，還要背房貸和車貸，他直呼「中年被裁員又沒技能，真的很危險。」

原PO昨（18）日於論壇《Dcard》指出，曾在台積電的產線部門工作1年多，過程中沒有學到任何技能，只是依照公司SOP工作，ㄧ般來說在同樣工作持續待3至5年，工作類型就會定型，很難再找其他性質的工作，反觀社會新鮮人只做1年就沒有影響。

原PO表示，認識的前輩在美光產線做5年，原本預計今年要結婚，結果被無預警裁員，搞得婚事暫緩，還要背房貸和車貸，他提醒新鮮人能不要去產線就不要去，中年被裁員，沒什麼技能真的很危險。

貼文曝光，網友也有感，「我比較怕上一波買房買在高點的，被裁員會想不開」、「自尊心高的人被裁員，可能心理要調適很久」、「35歲以上的人，空窗期不能太久」、「這只是剛開始」、「小弟今年畢業，目前瑟瑟發抖」。