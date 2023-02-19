酒駕騎機車還不禮讓行人 警攔檢開單再依法送辦

基隆市政府近來正在推動「行人友善」政策，基隆市警察局也積極取締不禮讓行人的違規行為。17日晚間，一名蘇姓男子騎機車行經基隆市東岸商場週邊，因沒有禮讓行人，遭巡邏中的警員攔下，員警發現蘇男渾身酒氣，酒測值達0.25mg／L，警方除開他一張未禮讓行人罰單外，還依涉犯公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。

17日晚間，基隆市警察局第二分局信六路派出所員警林裕祥、陳信宏在巡邏途中，於仁一路、愛二路口，也就是在東岸商場前，發現蘇姓男子騎著機車快速通過該路口，並未禮讓正要過馬路的行人。旋即上前將他攔下，但員警才靠近蘇男，便聞到他滿身酒氣。

員警先提供杯水供蘇男漱口，再進行呼氣酒精濃度測試，赫然發現蘇男的酒測值高達0.25mg／L。蘇男除了收下一張未禮讓行人的罰單外，還因剛好到達公共危險罪門檻，遭員警依涉犯公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。

據了解，蘇男表示稍早吃飯時，喝了兩瓶啤酒，因為自覺沒有太多酒意，騎車回家沒有問題，沒想到回家途中就遭到警方攔檢。

基隆市警察局第二分局呼籲，基隆市將於3月1日起，從「宣導併執法期」進入「嚴正執法期」，警方將在重要路口嚴正執法，加強取締，讓「停讓行人」觀念，內化成車輛駕駛實際行為，一同打造交通禮讓文化，成為基隆城市文化。

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