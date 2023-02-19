刑事警察局統計自元宵節過後1星期，民眾遭「解除分期付款」詐騙案共計有302件，詐騙集團高風險賣場共有8家，包括：「蝦皮拍賣」81件、「車庫娛樂」53件、「誠品書局」36件、「鞋全家福」36件、「i3Fresh愛上新鮮」15件、「7-11賣貨便」13件、「旋轉拍賣」13件、「Magic Hour」11件及其他網路賣場44件，呼籲網路購物便利，務必留意假商家客服結合假銀行來電詐騙。

北市1名擁有碩士高學歷的30歲李姓女教師日前接到假冒檸檬大叔「蜂蜜檸檬膠囊」客服人員的詐騙電話＋886 2-29155657來電，對方佯稱帳號款項進出錯誤，須轉接銀行處理，接著假冒中國信託銀行人員來電＋886 2-33277777誆稱銀行帳務系統發生錯誤，指示她操作網路銀行更新個資，並要求女教師用網路銀行轉帳並出門去銀行操作ATM轉帳匯款200元、500元及2500元進行「系統設定」，女教師按照對方要求再匯出19900元，不料這次對方卻說沒收到，不斷要求重匯，女教師連匯款20次之後，發現匯出的錢對方沒有再匯還回來，越想越不對勁，撥打165專線詢問才發現自己遇上詐騙，共損失41萬元。

桃園市1名23歲林姓女大學生日前接到假冒「誠品書局」網路賣場的詐騙電話，謊稱因資料被誤植，以至於訂單20本書籍出錯，導致重複訂購12期，會出現連續重複扣款12次的情形。接著由另名歹徒假冒銀行專員來電，為避免被連續扣款要求林女按照指示操作ATM解除分期付款設定，林女因此依詐騙集團指示至ATM操作3次，共遭詐騙4萬9000元。

刑事警察局表示，民眾接到類似電話時，切勿因為對方說得出自己過往交易細節或來電顯示號碼為金融機構，就輕信對方身分，聽到「誤設為經銷商、批發商」、「誤設為付費會員」、「信用卡遭人盜刷重複下單」、「需配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字就要提高警覺，應牢記ATM或網路銀行都沒有解除扣款或取消訂單功能，ATM解除分期付款就是詐騙，ATM只能「提款」跟「匯款」，不具有解除設定、身分驗證及退款等功能。

刑事警察局提醒民眾，詐騙集團經常竄改來電顯示號碼，民眾接到陌生電話，切勿僅憑來電顯示號碼就輕信對方的身分與說詞，若來電顯示號碼開頭有「＋」號，代表該通電話來自境外，更要提高警覺，應牢記「一聽、二掛、三查證」的口訣。