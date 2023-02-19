今（19日）上午8時民眾紛紛到羅東中山公園福德廟前聚集恭迎神轎，由縣長林姿妙（右）、吳秋齡（左）等人，與8尊土地公、婆一同春遊繞境。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

羅東鎮公所在土地公生日的前夕舉辦土地公春遊，現場將近1200人參加。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（19日）上午8時民眾紛紛到羅東中山公園福德廟前聚集恭迎神轎，由縣長林姿妙（右）、吳秋齡（左）等人，與8尊土地公、婆一同春遊繞境。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

農曆二月初二是土地公聖誕，宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡特別在福德正神聖誕千秋之際，邀請鎮民和土地公一起遶境羅東祈福，今（19日）上午8時民眾紛紛到羅東中山公園福德廟前聚集恭迎神轎，由縣長林姿妙、吳秋齡等人，與8尊土地公、婆一同春遊繞境，千人參與、熱鬧滾滾。

台灣諺語「田頭田尾土地公」，福德正神是台灣地方的傳統守護神，農曆二月初二也就是國曆2月21日是土地公聖誕，羅東鎮公所在土地公生日的前夕舉辦土地公春遊，現場將近1200人參加，不少民眾還自行揹著家裡的土地公參與繞境，整個鎮內巷弄都熱鬧滾滾。

今上午8時縣長林姿妙、羅東鎮長吳秋齡、代表會主席邱文生及福德廟主任委員林浡鴻等人在福德廟前焚香祝禱，祈求福德正神慈悲護祐羅東鎮民闔家平安；春遊活動由羅東義消勤務車擔任前導車，羅東勉民堂主任委員葉保添帶領陣頭當先鋒，護駕福德正神神轎從中山公園福德廟出發。

遶境沿途發放礦泉水、集章卡及活動宣導品平安米，走完全程可獲得平安紅龜，讓民眾吃平安、整年順順利利；福德廟在土地公聖誕千秋21日當天，準備平安粥供民眾享用，一同感受歡樂氣氛。