雲林縣北港媽祖醫院元長鄉義診活動，推動「青銀共融」提供長者最完善的日照服務。（媽祖醫院提供／張朝欣雲林傳真）

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院推動高齡友善及健康照顧，19日攜手雲林縣元長鄉公所於新建老人活動中心舉辦大型義診活動，由醫療團隊協助長者進行完整健康診療，並將成立失智據點，提供休閒、健康促進課程幫助長者延緩失智，同時結合社區資源、學校推廣「青銀共融」，提供長者完善的日照服務。

媽祖醫院元長鄉大型義診由醫院院長吳錫金帶領醫療群，結合元長鄉公所、元長鄉衛生所在地協助，提供65歲以上長者體適能檢測、四癌篩檢等服務，以一條龍方式讓長者免於來往麻煩，吸引200餘人參與，元長鄉長李明明感謝媽祖醫院舉辦此次活動，讓老人家有更好的身心照護。

醫護人員表示，雲林縣幅員廣大，醫療資源分布不均，偏遠及醫療資源較貧瘠的鄉鎮民眾，常因交通不便與健康知識不足，忽略自身健康未能定期體檢，導致無法盡早發現各種疾病，錯失就醫黃金時間。為了偏鄉民眾健康，媽祖醫院此次義診提供整合式健康篩檢，減少長者作檢查或就醫時舟車勞頓的辛勞。

現場健檢項目包括心血管風險評估、心電圖快篩心律檢查、體脂肪檢測、跌倒、失智、失能風險評估、骨質密度檢測、長者功能性（ICOPE）評估、65歲以上體適能檢測，癌症風險評估、B、C肝炎抽血檢查、腎臟超音波、中醫義診、雷射針灸，胸部X光檢查等。

吳錫金指出，媽祖醫院為永續守護在地長者健康，除了定期舉辦義診活動，並將在元長鄉成立失智據點，幫助長者延緩失智，同時推動「青銀共融」，鼓勵青年與長者共住互相照顧，藉由各種相關措施，提供長者最完善的日照服務。