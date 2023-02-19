高雄一名邱姓男子前年到卡拉OK店消費，碰上一名女子湊巧要走回店內，竟猝不及防突然自後方擁抱該女，並以下體頂住對方的臀部，讓女子嚇得報警處理。案經上訴，法院駁回上訴，仍依意圖性騷擾、乘人不及抗拒而擁抱及觸摸臀部的行為，處邱男拘役55日，得易科罰金5萬5千元。

判決書指出，邱姓男子2021年9月4日晚間5時許，前往高雄一處卡拉OK店消費，湊巧看見一名女子A從店外走入卡拉OK店，便突然乘A女不注意之際，自A女背後以雙手擁抱對方，還以身體頂住A女的臀部，嚇得A立刻推開邱男，並報警處理。

對此，邱男否認犯行，稱自己當時打算出手握住A女的手，要稱讚A女唱歌很好聽，結果他出手時是從後方抱住A女，身體就頂住A女身體，再加上他有眼疾，分不清A女的正面或背面等語。

一審法院依意圖性騷擾、乘人不及抗拒而擁抱及觸摸臀部的行為，處邱男拘役55日，得易科罰金5萬5千元。案經上訴，橋頭地院審理時，邱男改口認罪，盼法官能考量他的身體狀況及經濟狀況，請求從輕量刑等，法官酌情後認為邱男不尊重他人身體自主權，對A女的身心造成影響，實在不可取，認定原審無違誤，駁回上訴，全案定讞。