演員Lekheraj SEKHAR（左起）、導演姚志衞、陳嘉良出席柏林影展首映。（文策院提供）

戴立忍和歷經兩年試鏡選出的新加坡素人陳嘉良所主演電影《明天比昨天長久》，入圍2023年柏林影展「新世代單元」，角逐該單元最高榮譽的水晶熊獎，並於台灣時間19日凌晨3點首映。雖然戴立忍沒親臨現場，但他仍感到與有榮焉，也開心分享與新加坡電影團隊一起工作是令人愉快的經驗。

《明天比昨天長久》為新加坡新銳導演姚志衞執導作品，由臺灣、新加坡、法國、葡萄牙合資合製，並獲文策院「國際合作投資專案計畫（TICP）」投資之作品。電影在台灣還未上映，但已在國際影展獲得不錯的佳績，導演姚志衞表示：「少年時祖母過世、父親生病，才發覺我需要自己去面對疾病、面對失去，因此有了這部電影創作的想法。這是一個少年經過傷痛、失去後，面對自我成長的旅程」。

戴立忍在片中飾演單親爸爸，同時是每天負責晚班的除蟲消毒工人，對於本片能入圍並角逐水晶熊獎，他表示：「和新加坡電影工作團隊一起工作是令人愉快的經驗，即使偶爾在不能完全控制條件的拍攝環境中，導演和工作團隊仍能有條不紊地完成預設的拍攝目標。熱情且友善，年輕但專注，專業又富創意。是一群你可以完全信賴、而且希望再次合作的電影工作者。」

陳嘉良第一次挑大樑演戲就與戴立忍有許多精彩對戲，姚志衞表示，在試鏡時陳嘉良細膩的呈現出微妙的情感戲，令人驚嘆，同時他對於劇本中文字所呈現的氣氛也能精準掌控，和其他演員對戲時也完全不怕生、自然演出。