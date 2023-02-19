佛光山開山祖師星雲大師生前熱衷教育，教育部長潘文忠19日到佛光山頒發「一等教育專業獎章」，由佛光山住持心保和尚代表接受。潘文忠表示，星雲大師照顧弱勢，充滿慈悲，也展現教育家的典範，對社會教育等影響生遠。希望大師對善的信念能永遠流傳，盼大師乘願再來。

佛光山今天下午舉行開山祖師星雲大師讚頌會，2000餘人到場參加。潘文忠推崇星雲大師生前熱衷教育，相信星雲大師對教育播下的種子與好苗子會在社會各角落萌芽，也相信大師帶領所有教育夥伴，會陪伴孩子勇敢成長，成為更好的自己，感謝大師對教育的奉獻。

心保和尚致詞時說，孔子辦教育是有教無類，星雲大師也持平等、慈悲的態度。從小學到大學，以及社會教育、人心的教育等，這些都在大師的教育範圍內。雖然受到大眾的肯定，但星雲大師很謙虛。

心保和尚表示，大師生前沒有領過一張畢業證書，但透過他的發心，他辦了這麼多學校，給了很多學生畢業證書。一語引起在場信眾的掌聲。