安南區普法道濟寺連續14年獲內政部頒發績優宗教團體，去年更捐20萬補助添置路燈，照亮台南市治安死角，19日逢濟公活佛誕辰，台南市長黃偉哲到場參拜，感謝廟方10餘年熱心公益。

台南市2020年發生長榮女大生命案，道路昏暗成為治安詬病，台南市政府緊急列出多處昏暗死角，規畫設置路燈，普法道濟寺去年捐贈20萬元的設置路燈專款，協助政府提升治安維護工作。

道濟寺平時香火鼎盛，地方仕紳都會固定參拜，連刑警也會前往祈求破案。廟方平時樂善好施甚受好評，投入公益捐助已10餘年，成立普濟志工隊成員逾百人，平常協助捐贈物資、淨灘與關懷弱勢團體，每年捐出包括貧童獎助學金的公益金額數百萬元，連續14年獲內政部表揚為績優宗教團體。

普法道濟寺19日慶祝濟公活佛誕辰，上午9時拜壽大典，廟前舉辦多項慶典活動，包括民俗文化表演，海東國小鼓術表演、太極協會演出太極拳、太極劍，並有中醫義診及推拿，手工藝及創意汽球現場DIY，中午則提供蔬食，下午則進行抄真經及親子趣味活動。

黃偉哲率民政局長姜淋煌到場，對廟方長年熱心參與公益表達敬意，現場頒發20萬獎助學金給海東國小學童，黃偉哲與道濟寺主委莊永長一起加入捐贈儀式，隨後致贈感謝狀，向濟公活佛祈求新的一年風調雨順。