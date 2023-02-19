外交部長吳釗燮7日接受「全美公共廣播電台」（National Public Radio NPR）「晨間新聞」（Morning Edition）節目主持人Leila Fadel專訪，吳釗燮在專訪中表示，維持台海現狀與確保區域和平，符合各方最大利益，如果兩岸能以對話解決分歧，戰爭就可以避免；吳也指出，在我方尋求與中方對話的同時，仍需積極防範最壞的可能發生。

外交部今表示，吳釗燮7日接受「全美公共廣播電台」（National Public Radio NPR）專訪，吳釗燮指出，台灣人嚴正看待烏俄戰爭，發生在烏克蘭的不幸，也可能發生在台灣身上。因此，面對中共謀台的威脅，台灣除了踴躍捐款及募集物資幫助勇敢的烏克蘭人民，也學習烏克蘭以小搏大的經驗，強化不對稱戰力，積極推動軍事革新，並堅定全民自我防衛的決心，以捍衛我國家主權和民主自由。

吳釗燮也表示，俄國的軍事侵略引發各國憂慮，而威權擴張情況也發生在印太地區，特別是中共的野心及行動已不僅限於台灣，也擴及東海，甚至突破第一島鏈到南太平洋，具體事證是中共已與索羅門群島簽署安全協議；此外，中共在南海島礁填海造陸建立軍事據點，機艦巡邏早已成為常態，對世界更是一記警鐘。

吳釗燮表示，如果中方看到西方國家分裂，沒有能力對侵略者進行懲罰，就可能促使中國大陸武力犯台或對其他國家採取行動，而美國是台灣最可靠的安全夥伴，美方對台灣的支持至關緊要，尤其烏俄戰爭後，台美間更深化在安全方面的合作，美國除提供防衛性武器持續助台維持自衛能力外，並協助台灣進行軍事訓練，這對強化台灣作戰能力有絕對必要。

吳釗燮強調，戰爭帶來毀滅，對中共也意味著災難，維持台海現狀與確保區域和平，符合各方最大利益；聯合國憲章以和平解決爭端原則，如果兩岸能以對話解決分歧，戰爭就可以避免，但台灣不能只仰賴中共善意，因此在尋求與之和平對話的同時，也必須積極準備防範最壞情況發生的可能。