「直播天后」丟丟妹（李明珊）因直播叫賣海鮮十分霸氣走紅，但日前不但爆出婚變消息，還忍痛捨棄百萬粉絲團，另開新粉絲團「樓頂揪樓下」。14日她上傳與號稱「彰化阿翔」的男子逛一中街的影片，引起關注，男方身分也曝光。

丟丟妹在粉絲團上傳新單元「好膽你丟來」，不僅要快閃臺中知名景點一中街，同時要實測路人看到她的真實反應，而隨行的「彰化阿翔」其實就是親弟弟阿祐，並拖弟弟一起參與「史上最殘酷的人氣挑戰」。

影片一開始丟丟妹就直接詢問路人：「妳知道我是在幹嘛的嗎？」，對方回答正解：「賣海鮮」，一旁的弟弟卻嘲笑：「還好她不是說妳專門離婚的」，讓丟丟妹氣到直接變臉，也看到兩人直率又逗趣的互動。另外也有觀眾稱讚丟丟妹很漂亮，讓她開心地對鏡頭直呼：「有沒有，不要再說我整形了！」反應十分可愛，也可見丟丟妹即使放棄了百萬粉絲團，仍然擁有直播天后的超高人氣。

雖然影片中的路人有很多都不認識弟弟阿祐，但他其實都與爸爸「福哥」一起直播賣貨，也經常在臉書分享日常生活，而且阿祐已經結婚滿2週年，去年12月更迎來二寶，社群上多數都是曬妻、曬小孩的貼文，看起來十分愛家。