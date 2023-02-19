自封「台灣濱崎步」的女星王彩樺，即便54歲外型還是保養得宜，每次在社群PO美照都會獲得熱烈迴響。昨（18日）她再分享一張國中的舊照，短髮的造型很中性，不只網友驚呼像小男孩，藝人GINO也留言：「怎麼帥帥的」。

王彩樺18日晚間在社群感謝老同學與她分享珍貴的回憶，「我可愛的同學又傳了一張我國中的照片給我，還是可愛」從照片中可以看到，當時王彩樺留著中分及耳短髮，身穿學校制服，雙手插入口袋，露出靦腆的笑容，與現在美艷動人的模樣比起來，相對中性很多，男星GINO打趣地留言：「怎麼帥帥的」其餘網友紛紛附和：「乍看之下好像男生喔！哈！很青澀的臉龐」、「那時候都是中分頭～帥爆了～」、「我覺得跟男版的阿部瑪麗亞很像」，王彩樺哭笑不得地回GINO：「有嗎？」

值得一提的是，王彩樺靠這張照片重新找回失聯已久的同窗，她看到一名女網友留言：「台南中山國中車棚！真懷念」，便問對方是否為國小同學，對方回覆：「我是，想念我們每天下課去喝冬瓜茶」，王彩樺驚喜地回：「太好了我們一直在找妳呢，好幾年了，怎麼聯繫妳？」該女網友大方地留下手機號碼，再度牽起兩人的緣分。

其實王彩樺大年初一已分享過國中舊照，當時她戴著粉色髮箍，穿著同色系的橫條紋上衣，露出青澀的笑容，王彩樺忍不住問網友：「還可以嗎？是驚喜還是驚聲尖叫呢？」獲得許多回饋：「我看成納豆，好可愛」、「好像鬼鬼喔」、「有點不一樣，真的女大18變，越變越漂亮」。