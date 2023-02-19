「點點真的變大了」、「用力，把點點推上去」，疫情後，首次看見600多位幼兒親子齊聚台中歌劇院，跟著說書君君姊姊用手指當指揮棒，擺動著身體，和演出音樂家一起開心指揮，演奏出各種點點的旋律，大聲合奏出屬於現場獨特的點點樂章。

信誼基金會董事長張杏如（右3）表示，為幼兒企劃音樂會很不容易，必須兼顧有趣及參與性。（信誼基金會提供／陳淑芬台中傳真）

信誼基金會在18日、19日於國家歌劇院舉辦3場《點點音樂派對》幼兒專屬音樂會，場場爆滿。（信誼基金會提供／陳淑芬台中傳真）

暌違8年後，信誼幼兒專屬音樂會這個周末(18、19日)在台中歌劇院一連演出3場，場場爆滿，吸引來自各地不同的親子、幼師和幼教工作者參與，甚至從宜蘭遠道而來取經的老師，感動的向信誼致謝。

每場短短60分鐘，在熱情孩子安可聲不斷中意猶未盡的畫下句點，會後爸媽和幼教工作者紛紛向信誼表示，期待這場音樂會可以巡迴各地演出，更希望信誼能持續舉辦這樣讓幼兒傾聽又能盡興參與的音樂會。

《點點音樂派對》演出《點點一起唱》、《點點序曲》、《點點點》三首輕快樂曲，由指揮家張尹芳攜手多位傑出音樂家精彩演出、以及被華盛頓郵報讚為「溫暖甜美令人融化的聲音」的詹？君擔任說書人，引導親子用肢體、感官和聲響，走入繪本和樂章，體驗一場觀眾自己也參與表演的音樂會。

信誼基金會董事長張杏如表示，為幼兒企畫音樂會真的很不容易，要有趣又要兼顧孩子能參與一起玩，在圖畫書文本選擇上便是一大考驗。法國美學大師赫威‧托雷的圖畫書，雖然簡單，卻貼近孩子，充滿創意和藝術性，不僅熱賣，也是圖書館最熱門借閱的書籍，堪稱高互動性圖畫書趨勢的代表。

為《小黃點》、《點點玩聲音》兩本繪本創作樂曲的作曲家顏名秀談到創作歷程，特別指出像《點點玩聲音》這樣高互動性的繪本，最大的挑戰的是怎樣把創意留給現場觀眾即興演出，透過台上演出激發出台下觀眾的創意，共同完成音樂會。看見孩子臉上的光彩和成就感，以及伴隨音樂轉變的情緒變化，她說：「一切辛苦都是值得的！」