70多歲的陳姓婦人健康狀況不佳，本月3日過世，但家人清點遺物時，發現原本放在家中的外幣不翼而飛，近一步詢問印尼籍看護工，看護工深知無法隱瞞，只好全盤托出，家人認為，婦人生前待她不薄，看護工竟涉犯竊盜，警方以現行犯移送法辦。

陳姓婦人獨自居住在延平南路一帶，平時需要洗腎，本月3日病情加重，住院後仍回天乏術，家屬得知消息後，前往婦人住處整理遺物，發現陳婦放在家中的財物消失不見，立刻詢問年約30歲的看護工，並在她身上起出美金、人民幣、日幣和台幣，都不是看護工所有，她才坦承從家中竊取。

家人沒想到婦人3日過世，7日看護工已收拾完行李，並將現金佔為己有，立刻打電話通知警察，並堅持要追究刑事責任，而看護工苦苦哀求，希望家人不要報警，不過家人懷疑婦人生前曾說提領200多萬在家中備用，但這筆錢也消失，儘管懷疑與看護工有關，卻也沒有證據，因而堅持對竊取外幣追究刑責。