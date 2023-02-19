行政院前發言人陳宗彥遭爆料11年前任職台南市政府期間疑似接受酒店業者「豆哥」王孝瑋提供性招待，台北市議員徐巧芯再指下一個倒楣的就是民進黨立委林俊憲。林俊憲今也發聲明表示，他不認識王孝瑋、對方更不是他的支持者，希望外界不要再製造不實言論。

在陳宗彥捲入性招待疑雲之後，「豆哥」王孝瑋被發現政商關係良好，今年還參與台南廟宇活動，與台南市長黃偉哲、民進黨立委林俊憲同台。徐巧芯也在直播中預言，陳宗彥只是鬥爭中「第一個倒下的」，下一個倒楣的是林俊憲。

對此，林俊憲今發出聲明表示，關於近日事件，有名嘴或網路評論擴大風暴，純以推論等臆測方式，遊走言論尺度邊緣，聲稱自己「可能」與2018年民進黨台南市全國黨代表王孝瑋認識，甚至稱其為他的支持者。

林俊憲說明，他並不認識王孝瑋，王孝瑋更非他的支持者，或所謂相關系統所支持去競選的全國黨代表，其全國黨代表票也並未投給他。

另對於台南市府活動中同框，林俊憲說，舞台上站滿數十人以上，他也同樣受邀，但並不代表其他任何意義，還望外界周知，勿再穿鑿附會、以訛傳訛，製造不實言論。