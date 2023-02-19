網路上流傳許多關於腎結石的「都市傳說」，像是鈣質會讓結石情況更嚴重，但營養師高敏敏指出，適量的鈣質其實可以降低人體腸道對草酸的吸收，有助減少腎結石發作，此外也列出6個幫助改善的飲食祕訣，像是補充足夠水分、多攝取植物蛋白，以及避免高草酸飲食、高單位維他命Ｃ等。

高敏敏在臉書粉專發文指出，腎結石屬於尿路結石的一種，是腎臟代謝物在尿液裡形成的堅硬結晶物，會在腎臟累積，時間越長就越大。最常見的腎結石種類以草酸鈣結石為大宗，約佔75%，呈現白色、灰色、黑色等密集的結石；還有磷酸性結石，約占10~20%，形狀比較不規則，成因大多是細菌感染；再來是尿酸結石，占比約5%，外觀呈現橘黃色透明的結晶，通常是體內尿酸太高而形成；另外還有胱氨酸結石等。

高敏敏表示，有4大高風險族群容易罹患腎結石，第一是水分攝取不足者，如果沒有特殊疾病，建議每天至少喝1500~2000cc的水，天氣炎熱更要提高喝水量；第二是肥胖者，體重、BMI、腰圍增加等肥胖者與腎結石息息相關；第三為飲食不均衡者，只攝取特定的飲食，或常吃高鈉高糖、高草酸鹽、高蛋白等食物，都容易提高腎結石機率；最後則是有家族或個人病史、其他疾病的人，如果家族有人罹患腎結石，機率就會比一般人更高，或身體有其他疾病，也可能引發腎結石。

高敏敏也以「草酸鈣」類型的腎結石為主，提供6大飲食祕訣，幫助改善腎結石。

▎吃夠鈣質，每日1000mg

足夠的鈣質可以降低人體腸道對草酸的吸收，有助減少腎結石復發。很多人擔心體內形成草酸鈣，因此減少鈣質補充，但其實平常攝取足夠的鈣質，才能預防或改善結石問題。

▎喝夠水，每日2500cc

大量排尿可以稀釋尿鈣及草酸沉澱，避免過度濃縮，建議每日補充2500cc的水分，除了能增加排尿量，也能幫助新陳代謝。

▎適量植物蛋白，減少動物蛋白

動物性蛋白質吃過多，容易讓尿鈣濃度上升，建議可以適當以豆製品或其他高植物性蛋白來取代部分紅肉，例如：黑豆、黃豆、毛豆、鷹嘴豆等。

▎避免高草酸飲食

少喝濃茶及過量咖啡、飲料，並在餐與餐之間補鈣，減少草酸吸收，同時也能補充足夠鈣質。

▎避免高單位維他命Ｃ

過多維他命C代謝後會形成草酸，增加高草酸尿症風險，建議成人每日攝取100mg即可