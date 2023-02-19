客家局長林昭賢（中）帶領新任正副爐主向伯公祈求來年順利。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

客家局敬獻100斤的米糕龜。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

客家局長林昭賢與貴賓及大四方林開庄伯公閹雞比賽得獎者合影。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市龍潭區大四方林開庄伯公廟今舉辦別具特色的客家伯公生慶祝祈福儀式，表達對伯公庇佑的感謝。為期3日的大四方林開庄伯公文化藝術祭活動包括請神看戲、出巡祈安、閹雞比賽、拜壽及乞龜活動，客家局擺出100斤米糕龜，遵循禮法敬拜伯公，為市民祈求平安。儀式結束後將祭品分送信眾，這種「分福」習俗象徵得到伯公賜福，吃了代表一整年福氣都滿滿。

大四方林開庄伯公文化藝術祭自17日開始，首先登場的是閹雞比賽的過磅；18日拜天公與眾神，並頒授正副爐主彩帶，請神看戲出巡祈安後，回宮過火安座，欣賞戲曲演出；今日最後一天由劇團演出開場，並頒發閹雞比賽前三名得獎者，現場來賓也一同享用客家美食。

客家局長林昭賢表示，為慶祝伯公生日，敬備鮮花、素果及壽龜等客家特色供品，由他擔任祝壽儀式主祭，遵循禮法敬拜伯公，為市民祈求平安與順利。

林昭賢說，伯公是客家人對土地公的尊稱，也是跟客家地區百姓最親近的神明，許多客庄在農曆二月初二舉辦「食伯公福」活動，慶祝伯公生日，同時表達對伯公庇佑的感謝，大家會準備祭品到附近伯公廟祭拜、看戲，儀式結束後直接將祭品分送信眾食用，這種分福習俗，象徵得到伯公的賜福，吃了之後就代表一整年福氣滿滿，同時藉此連結居民情感。

林昭賢提到，今年有許多信眾角逐爐主之位，擲筊結果由黃美華成為新任正爐主，邱建仁、史峻宇、洪明乾等3人為副爐主。黃美華表示，她在前幾天就夢到伯公的神轎到她的店裡作客，於是今天特別來祈求伯公讓她能順利當上正爐主，果不其然以8次聖筊勝出成為新任爐主。