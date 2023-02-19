111學年HBL高中籃球甲級籃球聯賽，19日8強賽階段進入最後一天賽程，本季挑戰賽史首個4連霸紀錄的淡水商工，94比64輕取永仁高中，本階段7戰全勝，以第1種子完美之姿前進3月11日、12日台北小巨蛋的4強總決賽，北一女中則是65比58擊敗陽明高中，北一搶下第2種子、陽明第3種子，4強的第4種子則是南山高中。

淡水商工擁有身材優勢，本季僅去年12月25日預賽階段62比68輸陽明，吞下本季至今唯一一敗，不過8強階段淡商擊敗陽明復仇，以7戰全勝為本階段劃下完美句點，3月11日則和南山高中爭奪決賽門票。

8強賽最後一戰，淡商蕭豫玟維持得分、籃板「雙十」精彩表現，拿下31分、19籃板，蘇天心贊助21分；永仁則以侯苡忻17分最高，陳薇涵14分、13籃板。

陽明高中張聿嵐在2月15日與南湖高中一戰左膝有點傷勢，連續3場掛免戰牌，江子柔、魏詩芸各攻下17分；贏球的北一米靖恩也是17分，王詩涵12分、8籃板，北一8強賽階段6勝1敗，拿下4強第2種子，陽明5勝2敗排第3種子，兩隊在4強賽首日交手，決定誰進冠軍賽。