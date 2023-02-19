一名女子發現丈夫與公司女員工外遇，心碎訴請離婚後，換來人生精彩下半場，不但到處旅遊購物，交了鮮肉男友，更對對方的性愛表現讚不絕口，而小三偷了公司資源另開公司，前夫與小三的事業卻大不如前；當初為女子打離婚官司的律師李怡貞分享這起案例，感動地說「祝福妳，繼續往前走」。

李怡貞在臉書專頁分享這起案件，她說該名當事人當初提起離婚訴訟，老公與自家員工外遇，眼神滿是不甘與痛心，她則當頭棒喝地要求對方清醒面對訴訟，後來離婚後，該名當事人開始真正享受人生，去法國購物，交了鮮肉男友，還與她討論男友的持久度以及性愛花招。

李怡貞說，該當事人的小三後來偷走公司資源和商業模式，成了公司的競爭對手，開公司後選的女員工都選些姿色或打扮差自己一截的，但該產業非常看重顏值，當事人說「沒用的，母豬總會賽貂蟬，男人會飢不擇食的時候誰也擋不住」，最後驕傲地喊「我一直都在往前走，其實真的沒空管他們」。

李怡貞聽完當事人離婚後的故事，發文感動地說「祝福妳，繼續往前走，越走越美麗」；其他網友留言「爛泥總會以為自己是黃金」、「有時離開了才會找到自己」、「有幾人能夠清醒過來的，都是沒辦法看開」、「有時候就是當局者迷，需要的就是有人當頭棒喝」、「把自己活的精彩漂亮，最棒」。