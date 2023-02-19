玩躲貓貓？大改上海台辦副主任李驍東訪台行程挨轟 蔣萬安回應了 @ChinaTimes ​

大陸上海市台辦副主任李驍東一行人來台參訪台灣燈會與交流，但因為台北市政府未公開行程，與媒體大玩躲貓貓，引發藍綠議員批評。台北市長蔣萬安今天表示，基本上跟陸委會都有共識，主要低調、單純、安全原則進行。

蔣萬安今天在2023台北客家春慶祈福活動受訪解釋，基本上跟陸委會都有共識，主要低調、單純、安全原則，就是單純城市交流，相關行程安排依照原則進行，不管是觀光、旅遊、文化、藝術；面對媒體追問，他重申，都是陸委會核准的行程，有共識以這樣的原則進行。

對於對於上海團行程保密到家，國民黨台北市議員王欣儀強調，上海團來台行程都經中央陸委會批准，城市間互動、參訪、交流都是光明正大的事，沒有什麼不可告人之處，且賞燈過程若有大批媒體圍堵，恐影響其他賞燈民眾權益，造成困擾與不便，建議北市府可在徵得訪客同意下，開放不影響民眾的市政行程供媒體拍攝，兼顧各方需求。

民進黨台北市議員陳怡君炮轟，蔣萬安聲稱上海團到台北是一個「低調單純安全」的行程，問題是低調到「人不見了」，利用公開行程調虎離山，其中必定有鬼，更讓媒體第四權及民代都無法監督，質疑蔣萬安以保護之名，行秘密外交、黑箱作業之實，將無法保護台北市民、保護台灣人，形同無能市長。