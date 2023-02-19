張善政讚祈龜文化相當有意義，可以安定居民心靈、增添節慶熱鬧氣氛，並傳承在地特色宗教文化。(蔡依珍攝)

「創意龜競賽」吸引各單位發揮巧思，以蛋糕、蔬果、紅龜粿、麵線、餅乾、馬卡龍等五花八門的食材，製作出琳瑯滿目、爭奇鬥艷的平安福龜，張善政讚有特色。(蔡依珍攝)

張善政讚祈龜文化相當有意義，可以安定居民心靈、增添節慶熱鬧氣氛，並傳承在地特色宗教文化。(蔡依珍攝)

張雪芳和王婼馡母女「有備而來」，在「千人米糕龜DIY競賽」成功摘冠。(蔡依珍攝)

有逾200年歷史的八德三元宮，每年土地公誕辰都會舉辦「祈龜」活動，因疫情停辦的「千人DIY米糕龜競賽」今年復辦，一開放報名就秒殺，大小朋友都「有備而來」把米糕龜裝扮地華麗、有故事，桃園市長張善政19日特別敬獻重達1328斤的平安米糕龜和信眾分食，預告明年要擴大辦理，讓更多人了解文化薪傳的意義。

身兼三元宮主委的八德區市議員呂林小鳳說，三元宮創建於清乾隆年間，供奉三官大帝，是八德人的信仰中心，曾於1922年重建，邀集當時全台第一的木雕葉金萬、石雕張火廣及交趾陶陳天乞等三位工匠大師參與，建築極具藝術價值，2005年公告為歷史建築，每年農曆2月初二的「祈龜、祭龜、還龜」活動是地方一大盛事。

「創意龜競賽」吸引各里辦公處、社區發展協會、土地公廟等發揮巧思，以蛋糕、蔬果、紅龜粿、麵線、餅乾、馬卡龍等五花八門的食材，製作出琳瑯滿目、爭奇鬥艷的平安福龜，還裝上機關和LED燈，融合科技和傳統，創意十足，民眾紛紛拿起手機、相機搶拍。

而「千人米糕龜DIY競賽」，開放報名就秒殺，吸引1500名親子同場較勁，不少人拿出五顏六色的餅乾、糖果、軟糖裝飾，甚至因應兔年上演「龜兔賽跑」等故事。張雪芳和王婼馡母女2年前曾參加過，今年「有備而來」，準備自製的馬林糖等來裝飾，不但龜殼色彩繽紛，上頭還有代表年年有餘的「魚」、土地公的「壽桃」，笑稱就是要「珠光寶氣」迎接新的一年平安順利，成功摘冠。

張善政也敬獻重達1328台斤的平安米糕龜，為桃園祈福，他讚祈龜文化相當有意義，可以安定居民心靈、增添節慶熱鬧氣氛，並傳承在地特色宗教文化，每年皆吸引上千人踴躍參與，今年1500個創意龜DIY名額迅速額滿，希望明年能增加名額擴大辦理，也期許祈龜文化活動一年一年越辦越好，讓更多人可以一同參與。