馬敏去年榮獲嘉義縣傑出婦女殊榮，碩大的匾額就擺放在據點內，可見她造福社會不遺餘力的用心。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

遠嫁來台的新住民往往因生活文化和環境差異有適應不良問題，加上要兼顧家務、子女教養，生活大不易，在如此處境下，陸籍新住民馬敏努力突圍，聚集眾人力量幫助新住民家庭安穩落腳，在嘉義縣番路鄉創立「西羅亞全人關懷協會」，媒合公私力量打造溫暖據點，更主動發掘需要關懷的新住民家庭，帶著姐妹、二代一起成長，這份用心陪伴，讓她去年榮獲嘉義縣傑出婦女獎肯定。

西羅亞全人關懷協會先後開設烘焙班、美甲班等課程，希望讓姊妹們多一技之長。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

西羅亞理事長馬敏來自大陸河南，嫁來台灣15年，西羅亞協會成立邁入第4年，馬敏說，西羅亞主要服務對象是新住民和新二代，原先是看到現代孩子大多沉溺在網路，經她改造先生老家當協會據點後，開始有媽媽周末將小孩接到協會，加上申請新住民發展基金計畫經費，才得以舉辦親子食農教育等課程。

去年開始，社會局關注到西羅亞，媒合小衛星資源成立課輔據點。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

馬敏說，她的理念就是希望媽媽、孩子都能一起在協會成長、開拓視野，但鄉下經濟較弱，媽媽顧家之餘，還得兼差才能維持生計，孩子多半是單獨留在據點，缺乏人力照顧起來很吃力，好在去年開始，社會局關注到西羅亞，媒合小衛星資源成立課輔據點，1年來家長看到孩子的成長，除成績進步、不再沉溺3C，家長更願意過來一起互動。

西羅亞全人關懷協會先後開設烘焙班、美甲班等課程，希望讓姊妹們多一技之長。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

透過社會局輔導，協會開始寫計畫，經嘉義就業中心協助申請勞動部雲嘉南分署「促進特定對象及弱勢者就業計畫」補助，先後開設烘焙班、美甲班等課程，希望讓姊妹們多一技之長，馬敏還說，目前正在努力成立西羅亞廚房品牌，畢竟新住民媽媽來自各地，有很多異國口味都很好吃，想必大家會喜歡。

社會局長張翠瑤說，嘉縣新住民人口數約1萬3400人，逐年增加中，一段異國婚姻的結合，背後所面臨的各項挑戰，必須仰賴政府建立完整服務支持網絡，以有策略方式，提供在地性支持服務。

社會局社工黃鈺竣說，嘉縣有許多在地新住民團體，社會局第一步輔導他們成立新住民據點，並進入社區關懷，讓新住民遇到困難，第一時間就有地方尋求協助，甚至轉介至新住民中心、連結社工，甚至向內政部移民署、衛福部等申請資源，後續會鼓勵會更多人投入服務，未來也希望達成一鄉一據點目標。

嘉義縣目前設有2處新住民家庭服務中心及8處社區服務據點，對於初入境新住民進行關懷，並依來台年數及適應程度提供各項服務，從初來家庭的各項支持方案，到培力新住民進行公共參與，都能提供支持力量。