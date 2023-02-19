副總統賴清德（左三）到新竹看球賽，並與眾人一同擺出新竹攻城獅招牌動作。（邱立雅攝）

新竹縣體育館19日上演地主隊新竹街口攻城獅對上新北國王球隊，吸引出身新北的副總統賴清德親臨現場觀賞球賽，一睹屬於新竹紫色旋風的超強威力。包括新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安也同樣受邀出席賽事，全力支持地主隊。不過賴清德僅在賽前與眾人合影、接受紀念禮，問及支持哪支球隊？賴清德也充耳不聞，全程安靜看球賽。

當天舉辦的賽事為P. LEAGUE＋第3季新竹街口攻城獅主場例行賽，對上新北國王球隊，配合此次攻城獅的主題周沙漠季，在球迷入場前，慕獅女孩直播介紹場內新竹美食的攤位，擁有攻城獅1號安西教練之稱的新竹縣長楊文科，今也身穿1號主戰球衣，到場替球員們加油打氣。

身為攻城獅迷的楊文科致詞時指出，他知道賴清德出身新北市，此次賽事新竹攻城獅對上的就是來自新北市的新北國王隊，儘管如此，他認為兄弟爬山各自努力，還向攻城獅隊喊話：「絕對不要手軟！」

比賽開始前，由新竹街口攻城獅致贈紀念禮予賴清德，感謝賴清德長期支持體育、籃球的決心，而楊文科也帶著2023全中運的吉祥物—皮皮獅與阿茶妹來到現場，帶動全場同聲歡呼。在全場5000名球迷一起見證球賽熱鬧開打。

賽前眾人也於球場中央大合影，賴清德也從善如流，與兩隊球員們一同比出攻城獅隊招牌手勢，為賽事增添趣味。隨後賴情德即入座觀賞球賽，有別楊文科以及聯電副榮譽董宣明智隨賽事情緒起伏，賴清德則全程面無表情觀賽。竹北市長鄭朝方也隨後抵達現場，專心看球。