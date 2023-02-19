慈濟慈善基金會19日在台中市政府府前廣場發起「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」募心募愛活動，台中市長盧秀燕也親自到場參加。（張亦惠攝）

為援助因土耳其地震受創的災民，慈濟慈善基金會19日在台中市政府府前廣場發起「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」募心募愛活動，現場有100多攤義賣攤位，所得將全數捐出。台中市長盧秀燕也親自前往參加，並表示再捐5000元，鼓勵大家有錢出錢、有力出力。

盧秀燕說，不久前土耳其及敘利亞發生大地震，到目前為止土耳其死亡人數已經超過4萬5000人，敘利亞也在增加當中，兩個國家受傷的民眾及房屋倒塌更是不計其數，台中中部地區曾發生過921大地震，大家都餘悸猶存，對於這樣的苦難永難忘懷，深刻體會到切身之痛。世界是一個地球村，大家救難救苦就是佛家的精神，也是法師教會我們的事，人飢己飢、人溺己溺，她再捐出5000元幫助土耳其。

慈濟基金會副執行長劉效成說，土耳其大地震傷亡人數不斷攀升預估超過5萬人，慈濟基金會也立即送毛毯到伊斯坦堡，土耳其台灣辦事處委託慈濟在內湖園區做物資集結，目前已經集結350公噸物資，並由軍方、企業等協助運送至桃園機場後，陸續送達土耳其。在當地也連結國際NGO，例如世界廚房連結到世界公民中心，提供一天兩餐的熱食，目前在約旦、印尼等44個國家的慈濟人都在募集物資送到土耳其。

劉效成說，台灣被列為天災最高的風險區，有颱風、地震，今年又被世界評為地表上最有戰爭風險機會的地方，但是證嚴上人一直告訴信眾，當信眾們平安有福的時候，要不斷連結起來幫台灣植福，這就是為什麼今天在這邊舉辦義賣活動，不只是幫助土耳其敘利亞，也是希望把愛聚集起來，為台灣植福。

慈濟基金會指出，此次活動義賣所得金額，將全數捐注「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」專案（衛部救字1111364558號），希望人人發揮一分大愛，點滴匯聚，將祝福的力量送到苦難的地方，祝福災民儘快度過難關。