AMD FSR技術為支援的遊戲提升畫面更新率，並呈現令人讚嘆的影像品質。FSR 2.2奠基於FSR 2.1所提供的放大畫質提升，進一步提升畫質以減少快速移動物體時的重影。AMD FSR技術被廣泛採用，FSR 1及FSR 2現已累積250款已經或即將支援的遊戲，而遊戲數量仍然持續增加中。

AMD將在2023年3月20日至24日的遊戲開發者大會（GDC）上發布更多關於其放大解決方案與其他技術的資訊，幫助遊戲開發商能在最新的遊戲中挹注更強大的效能與視覺逼真度。在GDC大會上，AMD專家將探討更多關於AMD FidelityFX技術、Microsoft DirectStorage、AMD Radeon開發商工具套件等主題。

FidelityFX Super Resolution是AMD尖端的時間放大技術，旨在為支援的遊戲提升畫面更新率，同時帶來卓越的影像品質。與FSR 1和FSR 2一樣，FSR 2.2採取完全開源模式，能在眾多不同型號的AMD GPU和競爭對手的GPU上運行。

目前支援支援FSR的遊戲，已有250款，其中支援FSR2約110款。支援行列的遊戲包括《銀河洞穴大冒險》、《毀滅全人類2重製版（Destroy All Humans! 2 - Reprobed）》、《鬼線：東京》以及《蔑視》等。具體方面，FSR2.2更好的處理了出現在賽類遊戲中的「高速鬼影」，使得FSR2.2在賽車遊戲中能夠得到更好的發揮；引入了全新的「調試API檢查器」，方便開發者調試，並兼廣泛的HDR輸入，減少殘影與物體閃爍現像等。