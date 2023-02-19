杜威日前參加亞洲模特兒獎頒獎典禮。（杜威本人提供）

新生代饒舌歌手杜威身兼模特兒、飛輪教練、饒舌歌手及學校講師等多重身份，更於去年於南韓舉辦的2022亞洲模特兒節Asia Model Festival壓軸活動、亞洲模特兒獎頒獎典禮中獲頒「模特兒明星獎」，是名符其實的「台灣之光」。有趣的是，杜威領獎前發生一段小插曲，因誤會差點在國外被當成小偷。

他去年去紐約工作並一邊等待頒獎，空檔就去上語言學校，某天準備出門去上課，出門卻驚覺忘帶鑰匙，只好硬著頭皮去敲樓上鄰居的門，看能不能借逃生梯爬回家，沒想到樓上是位很兇的奶奶，大喊：「我不認識你。」叫他去聯絡管委會，他只好抱著一絲希望到樓下，來的是一位白人男孩，超熱情的跟他介紹各種音樂，也順利借逃生梯讓他爬回家，結果他太心急，竟誤開別人家窗戶，超像小偷的行徑嚇壞隔壁奶奶，杜威笑說：「還好她沒有報警！」

杜威近來推出〈飛島〉及〈小草〉2首新歌，談及〈飛島〉創作動機，他坦言這是對於人際關係的觀察，在他剛要嘗試音樂創作時，曾有朋友、前輩自告奮勇說要幫忙，但當你真的開口求助，其實對方並不會幫忙，無論是介紹人脈還是資源，最終還是要靠自己，他無奈嘆：「這就是年輕人社會化的過程！」不僅推出新作，他近日也忙於籌辦「亞洲模特大賽」，準備培養優秀後進，比賽將於6月開跑，因為這是和國外合作的比賽，他直言累的並非活動發想，而是國際之間的溝通聯繫，直言「壓力爆表」。