南韓人氣男星宋仲基2017年與女星宋慧喬因戲生情結婚，時隔2年卻黯然離婚收場，去年宋仲基才宣布認愛英國女演員凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），今年就要和女方結婚，且凱蒂已經懷孕。近日宋仲基和妻子一同飛往匈牙利，他婚後首度更新社群平台，雖然妻子沒入鏡，但照片視角疑似由妻子掌鏡，閃瞎大票網友。

宋仲基於2023年1月30日宣布再婚，之後他的社群平台一直沒有更新，低調面對外界紛擾，時隔多日他於今日上傳三張照片，雖然沒有配文卻充滿粉紅泡泡，宋仲基在浴室中抱著愛犬嘟嘴親吻，窗外是匈牙利當地的風景，可以看到天氣非常晴朗，在自然光照射下可以看到牆上還有一個人影，疑似就是照片的攝影師，影子的身型纖細，不少人猜測這組照片是陪著宋仲基一起出國的凱蒂拍攝，該地風景宜人，周遭都是農田，看起來非常悠閒，且不會受到外界打擾，不少粉絲送上新婚祝福。

可以發現牆上有疑似妻子的人影。（圖／宋仲基Instagram）

16日宋仲基攜妻子凱蒂現身仁川機場，現場有大批媒體等候，當天兩人公開亮相，宋仲基一邊向媒體、粉絲打招呼，同時不忘攙扶凱蒂，並交代保鑣要顧好，避免讓妻子被推擠。凱蒂當時手上抱著愛犬，跟在宋仲基身邊，兩人在保鑣護送下辦理登機手續。據悉宋仲基這次帶著妻子出國，是要前往匈牙利拍攝電影《陸基完》（暫譯），原先外界猜測凱蒂應該會留在韓國待產，沒想到兩人會一同現身，令不少人感到驚喜。