去年1月遭逢左膝半月板撕裂的公牛主力控衛「球哥」朗佐鮑爾（Lonzo Ball），球團最初的規劃是休養6至8周，但經過了1年多的時間，朗佐鮑爾至今依然沒有辦法順利回到球場，根據《NBC Sports》強生（K.C.Johnson）報導，公牛很可能將準備迎接沒有朗佐鮑爾的下半季，更爆料球哥仍無法在不帶痛感的狀況下正常跑步。

球哥接受手術治療後仍反覆出現傷勢，連爬樓梯都感到非常困難，無奈只好在去年9月再次進行手術，也讓人相當擔憂他的狀況。不過公牛籃球營運副總裁卡爾尼紹瓦斯（Arturas Karnisovas）卻表示，他認為朗佐鮑爾在健康方面已經取得進展，公牛將在明星賽後宣布有關球哥最新的身體狀況。

球哥是2017年的選秀榜眼，上賽季前與公牛達成4年8500萬美元合約，與鵜鶘談妥以先前後換的方式將他交易入隊，不料球哥上季只打了35場比賽就遭逢重大傷勢，讓原是東區頭號種子的公牛戰績崩跌，季後賽首輪不敵公鹿遭到淘汰，本賽季公牛更是連東區前10都排不進去，與球哥的缺席有一定關係。

公牛本季多次啟用二年級生多桑姆（Ayo Dosunmu）暫代控球後衛，根據先前報導，球隊將於買斷市場尋求戰力升級，包含韋斯布魯克（Russell Westbrook）、沃爾（John Wall）及貝弗利（Patrick Beverley）皆為潛在選項，近期也傳出快艇對簽下韋少沒有多大興趣，公牛有機會迎接這位過去的大三元製造機。