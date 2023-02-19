大陸上海市台辦副主任李驍東一行人今天下午赴台北市政府大樓地下一樓參訪共享辦公室，原訂2點的行程，遲至3點抵達。對於訪團來到市府，市長蔣萬安卻還在外面跑行程，被解讀為否刻意避開？台北市政府發言人羅旺哲表示，蔣萬安的行程是既定安排，上個月就已經擬定了，今天市府副祕書長、資訊局副局長陳慧敏都陪同。

李驍東等人今天下午到北市府參訪共享辦公室，羅旺哲會後受訪說，這次上海團來到市府地下一樓共創辦公室，主要是了解市府即將在3月舉辦智慧城市展，會跟各界進行交流；而共創空間是市府首創，把公共空間裝飾起來，搭配一些智慧的元素，未來也希望更多訪賓能夠一起來參觀。

蔣萬安卻還在外面跑行程，被解讀為否刻意避開？台北市政府發言人羅旺哲表示，蔣萬安的行程是既定安排，上個月就已經擬定了，今天上海訪問團特別來市府看共創空間，市府方面包括副祕書長王秋冬、資訊局副局長陳慧敏都陪同。

至於明天蔣萬安與上海團碰面，是否將不公開行程改為公開？羅仍低調稱，蔣萬安如果有空的話，都會來做安排。據悉，蔣萬安明天將於9點30分會見上海參訪團，並由王秋冬會後轉述雙方會面過程。

針對陸委會上午稱希望市府以公開透明原則對外做說明，羅旺哲回應，相關行程安排都依循陸委會的低調、單純跟安全的原則來進行安排，公開透明也是現在在做的事。