孤懸海外的離島小琉球，出現難得一見的登梯閱籙陞職大典，也就是道教神職人員的晉升大典，立委莊瑞雄特地搭船到場，與數百名琉球鄉民一同見證新科籙士陳義和，登上36層刀梯、晉升道長的過程。

莊瑞雄表示，這次小琉球首次舉辦登刀梯的儀式，就在花瓶岩旁的靈山寺，架起4、5層樓高的「刀梯」，由36把開過光的刀、刀鋒向上，貼上符咒，遠看相當壯觀。

新科籙士陳義和騎著白馬進入會場，在眾人目光下，徒手赤腳踩上刀梯，一階一階往上攀爬，到達頂端時，向上天朗讀疏文，並在空中擲筊請示是否允許奏職，眾人期待下，一次就獲得聖筊，頓時響起如雷掌聲，順利榮升「道長」。

上了刀梯，當然就得下刀梯，下刀梯過程更辛苦，還得將刀階上的36張符咒一併撕下、帶下刀梯。道長下到祭壇時，由他的家屬為他獻上金冠、道袍絳衣、蔽膝、朝笏，並由莊瑞雄為他戴上朝珠，儀式圓滿結束。

莊瑞雄說，陳義和擔任道士20年，常常在大小法會中，見到他的身影，這次在數位道長及在場鄉親父老見證下，很開心看到陳義和榮升首位小琉球道長。

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