行政院前發言人陳宗彥遭爆出接受酒店業者「豆哥」王孝瑋性招待，同屬賴清德嫡系子弟兵的立委林俊憲，因上個月參與台南廟宇點燈活動，曾與以海軍陸戰隊雲嘉南聯盟總召身分受邀的王孝瑋同框，遭臆測與豆哥認識，林俊憲今天透過聲明嚴正表示，他不認識王孝瑋，望外界勿再穿鑿附會、以訛傳訛，製造不實言論。

林俊憲指出，近日有名嘴或網路評論擴大風暴，以推論等臆測方式遊走言論尺度邊緣，稱他「可能」與2018年民進黨台南市全國黨代表王孝瑋認識，甚至稱王是他的支持者，還舉出他與王孝瑋曾在點燈活動同框，暗指兩人可能認識。

「以上所猜皆非事實！」林俊憲發出三點聲明指出，王孝瑋不是他的支持者，或所謂相關系統所支持去競選的全國黨代表，王的全國黨代表票也未投給他，部分媒體報導的台南市府同框活動，舞台站滿數10人，他同樣受邀出席，這麼多人與王同框，對他而言，並不代表其他任何意義，希望外界勿再以訛傳訛。