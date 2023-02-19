藝術家洪根深、澎湖縣政府文化局、湖西鄉公所、湖西鄉鼎灣村社區發展協會及國立臺南生活美學館，將在洪根深鼎廬藝動基地展開密切的社區藝文合作與交流。（澎湖文化局提供）

國內知名藝術家洪根深19日慷慨提供澎湖祖厝鼎廬，成為文化部所屬國立臺南生活美學館在鼎灣社區的藝術轉動社區新基地，命名為「洪根深鼎廬藝動基地」，期許藉此媒合藝術家及社區，共同關注社區的各類議題。

合作備忘錄由藝術家洪根深、澎湖縣政府文化局、湖西鄉公所、湖西鄉鼎灣村社區發展協會及國立臺南生活美學館，共同簽署「藝術轉動社區合作備忘錄」，展開更密切的社區藝文合作與交流。

臺南生活美學館長黃瓊瑩表示，感謝洪根深老師、社區、鄉公所、文化局等鼎力支持藝術轉動社區計畫，期待藝術家及社區的共創，為社區生活帶來轉動的力量。未來該基地將從藝術的多元視野，協助社區營造，並串連位於馬公市區的洪根深美術館整體行銷，讓造訪澎湖的民眾能「順遊」文化底蘊深厚的湖西鄉鼎灣社區。

洪根深表示，老家「恭儉樓」為父親所命名，思考若能提供成為藝術轉動社區據點，結合洪根深美術館資源，以期帶動鼎灣社區發展，能為故鄉及鄉民盡綿力，今天齊聚「洪根深鼎廬藝動基地」簽訂備忘錄，為鼎灣藝文發展共盡一份心力。

文化局長洪棟霖表示，社區營造業務在澎湖縣已植基多年，藝術進入社區也是其中一個重要的媒介和策略，本次「藝術轉動社區合作備忘錄」的簽訂，文化局將給予全力支持與協助，期待逐漸活絡及發展在地藝術創作社群，以形塑完整的藝術生態環境，帶動澎湖文化及觀光發展。

湖西鄉長陳振中表示，洪根深慷慨提供鼎廬藝動基地，公所未來也將配合計畫的推動，期創造更具在地社造特色的社區風貌。鼎灣社區總幹事洪良利說，洪根深協助社區彩繪「世界和平高峰會議在澎湖」壁畫，並成立「恭儉樓文物館」帶動鼎灣社區發展，社區會協助管理維護並擔任在地嚮導，以作為藝術家與社區交流的橋樑。