許淑華、林明溱及多名南投縣議員響應慈濟聯合祈福活動，雙手合十為土耳其祈福。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華率先捐款，盼拋磚引玉助土耳其災民早日重建家園。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

慈濟舉行中部地區聯合祈福及募款活動，並與台中市政府前廣場的義賣活動連線直播。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

土耳其6日發生規模7.8大地震，造成超過4萬6000多人喪生，2440多萬人受影響、其中數百萬人流離失所，慈濟19日舉行中區聯合祈福並發動街頭募款，南投縣長許淑華、前縣長林明溱與南投縣議員林儒暘、林憶如等人響應。許淑華說，南投曾經歷921強震，最能感同深受，無論捐多少錢都不嫌少，盼幫助土耳其早日重建家園。

慈濟聯合祈福儀式10時許開始，南投、台中、苗栗共11個慈濟連絡處及台中市政府前廣場連線直播，許淑華等來賓敲響平安鐘，並合掌為土耳其祈福。慈濟南投聯絡處出動近200名志工，分20組前往南投休息站、家樂福、全聯等地募款，許淑華率先捐款，盼拋磚引玉號召大家一起幫助土耳其災民。

許淑華說，土耳其強震震驚全世界，各國派救援組織前往救災，南投曾經歷921強震，最能感同深受，尤其土耳其當年是第一個進入台灣救援的國家，為了感念土耳其當年伸出援手，除了政府單位，民間也發揮非常大的力量。此次中部縣市政府與慈濟一同祈福募愛心，希望讓土耳其感受到台灣的關懷，「無論多少錢都不嫌少，每份愛心都是幫助土耳其的力量」。

慈濟南投連絡處組長周秀精說，土耳其發生地震時，慈濟各道場已啟動募心募愛活動，此次中部地區擴大辦理募款活動，希望啟發大家的愛心，幫助土耳其恢復家園，呼籲大家一起行善。