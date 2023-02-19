易淑寬人生經歷許多大風大浪與波折。（林淑娟攝）

易淑寬人生經歷許多大風大浪與波折。（林淑娟攝）

偶像始祖、一代巨星劉文正日前被前經紀人夏玉順宣布烏龍死訊、隔日又「復活」，令各界傻眼錯愕；其實出道超過40年的67歲資深藝人易淑寬才真正有過多次瀕死、鬼門關前走一遭，甚至死而復活的離奇真實經歷，讓她自嘲：「我不僅是九命怪貓，應該是十多命怪貓！」

易淑寬曾是楊麗花與黃香蓮歌仔戲團成員，也曾是本土劇當家花旦，近年重心在遊覽車銷售事業的她，日前與媒體私下聚會時意外透露，她20多歲已是演員，因同時開餐廳，每天不是拍戲就在喝酒，加上各大電視台長官、導播、演員都常去她餐廳借景拍戲，應酬太多，每天喝酒喝到胃出血，又爆發猛爆性肝炎，「當時醫院已經判死，要家人帶回家，躺在家裡客廳等斷氣，連腳尾飯放了，結果躺了4天後，某晚家人在吃宵夜時我突然醒來，一坐起來發現身上已依照習俗穿著一身紅衣、紅色高跟鞋，就是為了以後要冥婚的裝扮」。

當時她醒來第一句話是說「好餓」，吃了一碗不夠，爸爸還跑去基隆廟口附近又買了一碗什錦麵給她吃。她笑說，結果當時的會計師男友被她死而復活一幕嚇跑，「他可能以為我被附身，我媽說他看到我坐起來，嚇到直接往樓下衝，從此失蹤，我打電話聯絡也不敢接！」對方現在還是某大公司執行董事。

易淑寬說，那4天自己被帶下去遊了地府，「我被帶去跑沙漠，沙很深，跑得好累，後來聽到類似誦經團的聲音，停了下來，抬頭看到兩隻腿好粗的巨人，看不到上面，因為都是霧，之後就看到兩排穿著袈裟的、類似審判的畫面」。有特殊體質的她說本來小時候看得到鬼，那次之後變成看得到神！後來她又發生顱內出血、得癌症、血崩等瀕死的重大人生意外，本來不信邪的她開始在冥冥中知道自己有些天命、是條件交換才活了下來，「但叫我當廟婆不可能， 我只能做善事，命交給祢，不求大富大貴，要我幹嘛就幹嘛」。

此外，她讀高中時同時在「二信」上班，不慎被開水淋到身體，發燒到40多度，送醫後昏迷，「也是下去逛一圈再回來」，她說當時學校正要去溪頭畢業旅行，同學原本打算要推輪椅帶她一起去，一到醫院看她裝上氧氣筒彌留了，嚇到暈過去。「那次也是下了地府，看到紅紙上寫著X林兩個字，阿嬤一聽到我昏迷中念出那兩個字，想起那是家人常去的醫院，馬上把我轉去，救了回來」。

她35歲時得子宮原位癌，暴瘦28公斤，化療3次就當了逃兵，後來靠著改變飲食及生活習慣，連續108天沒接觸葷食，只吃五穀雜糧、麥苗、苜蓿芽、喝牧草汁等綠色食物，用食療食補，打造好心情，重拾健康；雖然現在飲食已經百無禁忌，覺得能吃就是福，但過年期間她就從初一到初五都吃素，淨化身體也是體內環保兼敬神，且每逢農曆七月也一定要吃素，「我只要農曆七月沒吃素，就會下去『下面』，還會被帶去吃剉冰，配料都是五臟六腑，嚇死了！」