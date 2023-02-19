中華隊19日進行第4場自辦熱身賽，共用6名投手，包含旅日好手宋家豪也首次登板1局，全場僅讓富邦悍將敲出4支零星安打，終場以7比0勝出。此役也是中華隊旅外5位野手首次都先發，總教練林岳平認為，打線距離「完全體」大約已到7、8成，下一場對統一獅的比賽，將會排出所有左打，讓打者盡快熟悉左投手。

中華隊今天由胡智爲先發，3.1局僅用47球，被敲2支安打、無失分，投出4次三振、1保送，呂彥青中繼0.2局飆2K，5局再換上吳哲源投2.2局，陳冠宇、曾峻岳各投0.2局，最後宋家豪上場「關門」，僅用7球就抓下3個出局數。

打擊部分，中華隊旅外5位野手全都先發上陣，鄭宗哲、張育成、王柏融都有安打演出，林子偉、吳念庭則沒有安打，不過中華隊延續前3戰好手感，全場共敲出14支安打換回7分。

今天投手部分採取「長-短-長-短」局數安排，林岳平表示，是針對比賽可能發生的狀況安排出賽節奏，21日對獅隊的比賽同樣也會採取這樣的方式安排投手，同時也將會首次在實戰中演練突破僵局制。

林岳平也誇讚胡智爲此役表現很好，「投3.1局還沒有50球，這是最好的結果，若在正式賽有這樣的表現也不會受到出賽限制，在有效的投球數內完成該有的局數。」

此役中華隊先發打線都打過一輪後開始走馬換將，讓更多球員藉由比賽調整，「餅總」認為，一開賽的打序擊球率非常好，但換人後火力較為薄弱，之後會再微調，距離「完全體」已有7、8成。下一場熱身賽獅隊將排出左投林子崴先發，中華隊也會排出所有左打者，讓打者提前適應左投手。