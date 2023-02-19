衛福部桃園醫院42歲陳姓病床推送員，2020年3月在推送病患到超音波檢查室時，自行操作管線，卻不慎將鼻胃管誤接氧氣筒，導致氧氣灌入病人胃部撐破，急救3個多月後仍病逝，陳男至今未和家屬達成和解，桃園地院依過失致死判刑1年2月，仍可上訴。

42歲的陳姓推床員受聘部桃外包商，負責傳送病人，2020年3月18日早上8點，要把病人從病房推送到超音波室進行腹部超音波檢查時，沒跟醫護人員確認就自行操作管線，卻不慎將鼻胃管誤接到氧氣筒，導致氧氣進入胃部撐破胃壁。

雖然病患當天緊急開刀治療後一度好轉，在1周後回到一般病房，但5天後又因肺炎和呼吸衰竭轉到加護病房，仍病情惡化在7月22日因敗血性休克併多重器官衰竭、全身多處潰瘍傷口組織感染及糖尿病死亡，家屬怒告陳男涉嫌過失致死。

陳男坦言沒跟護理師確認就逕自研究、接線，後悔不已：「我不知道接錯管線會影響這麼大！」被依過失致死罪嫌起訴。而醫護人員已盡醫療上注意，未查出有疏失或醫事人員應注意而未注意事項，予以不起訴處分。

桃園地院法官認為，陳男只能從事移動病人等醫療輔助行為，卻在沒有跟醫護人員確認下自行操作管線，過失情節重大，害家屬喪失至親，且迄今未與家屬達成和解，考量他始終坦承犯行，依過失致死判刑1年2月，全案仍可上訴。