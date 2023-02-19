路上有些大貨車轉彎或倒車時，為提醒周遭人車注意安全，會大聲公播放「倒車中請注意」，不過公路總局卻指出車輛播放大聲公並不符規定，讓許多網友批評公路總局「腦袋是撞到嗎」、「不食人間煙火的山頂洞人」。

公路總局日前在臉書粉專「公路總局：公路人」發文指出，大型車轉彎及倒車時不可安裝大聲公，強調合格轉彎及倒車警報裝置聲響為「間歇式」，間歇頻率同方向燈，連音量分貝數亦有規定。

參照車輛型式安全審驗管理辦法，國際標準沒有使用語音是因考量各國語言不同，將產生車輛製造複雜度，改採用間歇式頻率聲響較容易一致。因此轉彎及倒車警報裝置不可以安裝大聲公廣播「倒車中請注意」、「車輛右轉彎」等語音，否則驗車無法通過。

貼文一出引起網友不滿砲轟，「公路總局果然是養一堆不食人間煙火的山頂洞人…提升警示性的行車安全配備，你們說不合法」、「腦袋是撞到嗎？語音警示效果大於嗶嗶聲，懷疑公路總局根本沒上路過」、「有些舊的法規可以修正，讓世界更好」、「當官腦袋就比普通民眾慢」。

不少大車司機也分享心得，「我自己大車有裝，光是倒車，效果就超好」、「語音有用多了，嗶嗶嗶誰知道你要去哪裡？自從裝了以後，至少旁邊後面的車輛知道你接下來的方向」、「我是職業駕駛，上路實測，我真的認為應語音的，機車駕駛人聽到有語音播報，真的比較會禮讓」。