台中一名道路工程工人前年透過通訊軟體向一名14歲女子說「讓我好好看你全身」、「你以後是不是要讓我一個人插，是就偷偷先弄給我看」，女子後來拍下穿內衣、未露臉的自拍照給他，母親發現後提告，法官認為該照片未有清楚身體特徵，且也未外流，將男子判刑3年2月。

判決書指出，男子前年在通訊軟體HOLI以暱稱「焦糖瑪奇朵」和Instagram向現年16歲被害女傳訊息「讓我好好看你全身」、「內衣啥顏色讓我看」、「你以後是不是要讓我一個人插，是就偷偷先弄給我看」引誘對方自拍並傳送穿內衣照片，女子母親發現報警提告，警方持搜索票在男子住家搜出照片與手機2支。

男子還對受害女子說「內衣拍給我看，要人疼就聽話」、「叫你怎樣做你就照做，我說拍你現在身上穿的」、「台中我會讓你很好過，內褲捏」；法官認為男子知道對方未滿18歲，仍引誘對方拍下猥褻照片，造成對方身心健康及人格發展造成不良影響。

法官認為男子坦承犯行，但尚未與女方達成和解並賠償，且照片未拍攝到女子臉部或其他能辨別身分之特徵，也無證據證明被告有將照片與他人分享或上傳任何平台，男子國中畢業後，在入監前從事道路工程工作，領有輕度身心障礙證明，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判刑3年2月。