工作面試是雇主和求職者互相了解的一個過程。一位上市櫃公司的行銷小主管表示，最近她在徵求助理，沒想到面試好幾個新鮮人時，對方都開出45K、50K，雖然有幾個履歷漂亮、薪水很敢喊的求職者，能力還是跟大學新鮮人一樣，讓一直找不到助理的她相當困擾。不過許多網友指出，主管詢問的都是期望薪資，如此對方回應的當然是期望值，因此求職者如此開價並沒有錯。

原PO在Dcard發文表示，公司待遇、福利雖不識特好但都優於勞基法，彈性上班、午休2小時，累了請假不用說原因，假日不回訊息沒關係，有些監控專案需要加班，除了加班費還有晚餐補助，太晚還有計程車車馬費；工作如果做得好絕對呈報是下屬功勞，若做不好是主管自己扛，員工做錯事的SOP都是其他人先接手善後，事後再大家討論如何改善，員工想進修公司會出錢、安排課程等。

不過讓原PO不解的是，近期公司徵求助理職，「已經面試到好多個沒有相關作品，想來公司學更多東西的人，好學當然好，但開45K或50K來學東西，我聽不太懂」，指出一般人若想上課學東西都要花錢，為何很多能力跟大學新鮮人一樣的求職者，想領薪水卻覺得自己是到公司學習、不用做雜事，「這樣還一直徵不到人，我真的不懂為什麼，還是現在近乎零經驗的人都開到45K以上嗎？有那麼通膨？」

對此，許多網友紛紛回應，「啊，不是都問期望薪資？我呈報一個期望薪資錯了嗎？」、「他敢開，你也有不要用的自由，面試本來就是受僱雙方互相評估對方的機會」、「感覺資方要我們開期望薪資就是想要趁機撿到便宜又好用的人力」、「他們開他們的薪水，資方可以選擇要不要接受，不就這樣而已嗎？」