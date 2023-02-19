蛋價近日漲回批發每台斤52.5元歷史新高，雞蛋貴又買不到的亂象重演，但副閣揆鄭文燦視察民情，卻上演了一場所到之處盒裝蛋滿架的浮誇滿蛋秀，引發批評。國民黨台北市議員鍾沛君今(19日)在臉書秀出民眾傳來的圖片，只見文山區某大賣場蛋架空無一物，她直批農委會主委陳吉仲曾說「承諾不缺蛋，不是承諾蛋價要回穩」、「不是缺蛋只是缺便宜蛋」，但看到老百姓此刻萬般無奈的日常，這巴掌不知打不打得醒他？

「大安文山買不到蛋，可以請文燦來視察嗎？」鍾沛君發文表示，今天下午她收到這封訊息，附上一張照片：偌大的貨架空無一物，不管紅殼蛋、白殼蛋，高價蛋、低價蛋，通通沒有，襯得那張「限購兩盒」更顯諷刺。幾步之遙的另一個貨架只剩幾盒皮蛋和鹹蛋，地點是文山區景興路上的大賣場，時間是2/19下午14：35。傳訊息給我的民眾高EQ的自我安慰，「還好小孩不愛吃蛋」，這，正是老百姓此刻萬般無奈的日常。

鍾沛君指出，雞蛋問題歷時兩年，陳吉仲多次喊話，但喊了半年多之後蛋價依然居高不下，他才在立院說自己是「承諾不缺蛋，不是承諾蛋價要回穩」，也就是「變貴他沒有辦法」。她強調，但從年前後到現在，這個問題卻是更加嚴峻，連台鐵便當都因為沒有原型雞蛋，只好把菜色調整成用進口的液體蛋加調味料就能做出來的玉子燒，以節省雞蛋用量和成本。

鍾沛君直言，陳吉仲主委堅持了一年多的「不是缺蛋只是缺便宜蛋」的說法，這巴掌不知打不打得醒他？畢竟我們都不是鄭文燦，可沒有人會在我們進超市買蛋之前，特別把貨架補滿。