雲林縣北港鎮水道頭文化園區只有10角水塔內設有簡易廁所，如廁空間不敷使用。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮水道頭文化園區今年初重新營運，新春年假與白沙屯進香期間吸引眾多遊客，但園區只有10角水塔內有1間簡易廁所不敷使用，目前只能以流動廁所因應，縣文觀處19日表示已選定園區內1間沒有文資身分的舊建物，將以「修舊如舊」方式改建為特色廁所，同時也將盤點縣內景點的公廁需求問題，讓遊客有更舒適的如廁空間。

北港水道頭文化園區有全台唯一的10角水塔，以及日式員工宿舍群，原本作為北港遊客中心，去年7月經營團隊租約到期，雲林縣政府進行建物整修同時重新招租，新團隊配合新春年假舉辦一系列活動，大受歡迎，但不少遊客抱怨如廁不方便，縣文化觀光處因此緊急調用流動廁所因應，19日著手規畫如廁空間。

縣文觀處處長陳璧君表示，園區內建物多為古蹟或歷史建築，礙於規定無法改建，與自來水公司研商後，選定1間沒有文資身分的舊建物，將以「修舊如舊」工法，保留原本主結構進行小幅度整建，並設置無障礙空間，打造最舒適方便的如廁空間，讓遊客不會因如廁問題而無法長時間定點遊憩。

陳璧君說，北港第1自來水廠興建於1929年，保有日據時代10角水塔、清水磚機房等老建築，後水廠停用閒置多年，經縣府整建成為水道頭文化園區，提供前來北港朝天宮遊客1處休憩空間，今年北港燈會在此設置副燈區，吸引許多遊客參訪，白沙屯媽祖進香期間也有不少信眾到此休息，如廁空間有必要盡速改善。

陳璧君指出，雲林縣這幾年全力發展觀光旅遊，打造各景點完善的如廁空間是未來重點工作之一，今年草嶺風景區人潮眾多，也出現如廁問題，因此將與相關局處、鄉鎮市公所共同合作，全面盤點並改善各景點的如廁空間。