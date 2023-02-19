彰化市公所向台鐵局承租台鐵宿舍群中的3棟建築，啟動修復，立委黃秀芳和彰化市長林世賢與文資局和文化局前往會勘。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市扇形車庫旁，占地1公頃多台鐵宿舍群，已登入彰化縣文化景觀區，但長期閒置、荒廢，彰化市公所向台鐵局承租，進行規劃設計與施工，已完成施工計劃書送文化局轉文資局審定中，預計投入7836萬元經費修復，邁出了第一步，市民、遊客都引頸企盼。

彰化市長林世賢表示，台鐵舍群歷經百年，樹木和老建築交互錯生，占地廣達1公頃，共有50棟建築和多座防空洞，其中6棟登錄彰化縣歷史建築，2018年列入彰化縣文化景觀區。深覺不能再放著生蚊子，因此由彰化市公所主動進行規劃設計與施工。

彰化市公所向台鐵局承租台鐵宿舍群中的3棟建築，啟動修復，立委黃秀芳和彰化市長林世賢與文資局和文化局前往會勘。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

這片偌大的台鐵宿舍群，和扇形車庫僅隔著一條地下道，無論是作為市民的休閒空間，或是發展觀光旅遊，都潛力無窮。

彰化市公所向台鐵局承租台鐵宿舍群中的3棟建築，啟動修復，立委黃秀芳和彰化市長林世賢與文資局和文化局前往會勘。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市公所向鐵路局承租的3棟建築，位在8巷入口，包含有大正年間第一批日式鐵道官舍、更有戰後興建的台鐵職員宿舍、以及現代主義風格的洞洞屋職員宿舍。目前，已拆掉宿舍群的鐵籬，臨路口的廣場公園已經開放，有了好的開始，讓人對未來的執行，更有信心，充滿期待。

彰化市公所的設計和施工計劃書出爐後，日前立委黃秀芳邀請文化部文資局及文化局一同現勘，未來將申請文資局70％的工程補助經費，並由所有權人台鐵局自籌30％，總計7836萬8000元的修復工程，將由市公所執行。踏出修復的第一步，對整體的台鐵舊宿舍群未來，意義非凡。

林世賢表示，整座台鐵宿舍群的園區太大了，預估全區修復至少15億元，希望起帶頭作用，喚起文化部、鐵路局等重視，企盼逐步開放舊宿舍群，串起彰化鐵道觀光新軸線。

目前，彰化縣火車站後站立體停車場已成主體建築，正進行內部裝修，預計下半年度可以落成，未來從後站串連整個扇步道、戶羽、扇庫、以及台鐵舊宿舍，將再造都市文化的公共空間，提升市民的休閒生活。