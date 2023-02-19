最新數據顯示，大陸新冠感染者雖然已大幅降低，但是每天新增感染者在5000例以上。前中疾控流行病學首席專家曾光在接受陸媒採訪時表示，新冠並沒有完全消失，只是進入低水準流行階段，還需要加強監測，每個個體仍需要繼續做好必要的防護措施。

《人民日報》健康客戶端報導，據中疾控2月分以來發布的6次《全國新型冠狀病毒感染疫情情況》，1月30日核酸檢測陽性數2.4萬例，2月6日核酸檢測陽性數為0.9萬例，2月13日為8847例，2月16日為1萬720例。雖然核酸檢測陽性數及陽性率已大幅下降，但是感染者人數仍然存在。2月分以來，全大陸31個省（區、市）及新疆生產建設兵團報告的核酸檢測陽性數日新增仍在5000例以上。

此外，根據中疾控18日發佈的最新《全國新型冠狀病毒疫情情況》，2月16日，全大陸發燒門診（診室）就診人數有12.4萬人次，在院新冠病毒感染者有2萬人，其中重症患者56例。同時，去年12月1日至今年2月16日，全大陸共發現本土重點關注變異株15例，其中，1例XBB.1，1例XBB.1.5，1例BQ.1，5例BQ.1.1，1例BQ.1.1.17，4例BQ.1.2和2例BQ.1.8。

報導指出，對比此前中疾控發佈的《全國新型冠狀病毒疫情情況》，本次新增1例BQ.1變異病毒株病例。而在15日發布的通報中還新增了1例XBB.1.5病毒株。

對此，曾光表示，目前來看大形勢是比較好，但是是否有新的變異株出現和流行、是否感染率有增高回升、是否從境外傳入新的毒株等問題，仍然是監測的重點。「新冠對於人們生活的影響並沒有完全消失」，曾光認為，對於公眾而言，還是應該保持謹慎，做好基本的防護措施。